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Австралія запровадила санкції проти "Газпрому"

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 04:40

Австралія запровадила ще один пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну – зокрема, у санкційному списку "Газпром" та "Транснефть".

Джерело: The Guardian

Деталі: Загалом в чорному списку 13 компаній.  Крім нафтогазового сектора, Австралія запровадила ввела санкції щодо найбільшої російської телекомунікаційної компанії "Ростелеком", найбільшого виробника  електроенергії в Росії "РусГідро", судноплавних компаній та портів, а також алмазодобувної компанії "Алроса".

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Що передувало: 7 квітня  Австралія запровадила фінансові санкції та заборону на поїздки ще для 67 росіян, довівши загальну кількість осіб і організацій, які потрапили під санкції, майже до 600.

Теми: санкціїАвстраліяРосія
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