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Австралия ввела санкции против "Газпрома"

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 04:40

Австралия ввела еще один пакет санкций против России из-за вторжения в Украину – в частности, в санкционном списке "Газпром" и "Транснефть".

Источник: The Guardian

Детали: Всего в черном списке 13 компаний. Кроме нефтегазового сектора, Австралия ввела санкции в отношении крупнейшей российской телекоммуникационной компании "Ростелеком", крупнейшего производителя электроэнергии в России "РусГидро", судоходных компаний и портов, а также алмазодобывающей компании "Алроса".

Что предшествовало: 7 апреля Австралия ввела финансовые санкции и запрет на поездки еще для 67 россиян, доведя общее количество лиц и организаций, которые попали под санкции, почти до 600.

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Темы: санкцииАвстралияРосcия
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