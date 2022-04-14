Графік евакуаційних потягів 14 квітня
Четвер, 14 квітня 2022, 06:22
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 14 квітня.
Джерело: УЗ
Деталі:
04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас
11:30 - 229/230 Харків-Пас - Ужгород
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
ВІДЕО ДНЯ
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
17:00 - 274/273 Слов’янськ - Львів
22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
23:50 - 274/273 Львів - Полтава Півд
В УЗ нагадують, що час відправлення може змінюватись.