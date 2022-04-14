Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Графік евакуаційних потягів 14 квітня

Четвер, 14 квітня 2022, 06:22

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 14 квітня.

Джерело: УЗ

Деталі:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас

11:30 - 229/230 Харків-Пас - Ужгород

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

ВІДЕО ДНЯ

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

17:00 - 274/273 Слов’янськ - Львів

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

23:50 - 274/273 Львів - Полтава Півд

В УЗ нагадують, що час відправлення може змінюватись.

Головне сьогодні

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Київщина: правоохоронці виявили понад 900 тіл мирних мешканців 

Білий дім: Ми не відправляємо президента Байдена в Україну, хоча він готовий

фотоУ Києві та Київській області вночі лунали вибухи, постраждав завод

Усі новини...
Останні новини
23:10
фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах
23:10
фотоГоловний ресурс – люди. Як працює найбільший хаб Help Ukraine Center в Польщі
23:04
У WhatsApp з'являться спільноти
23:03
Посол Франції повернувся до Києва
22:43
У Тбілісі запевнили, що не допомагають Росії обходити санкції Заходу
22:43
Росіяни внесли Дудя до реєстру "іноагентів"
22:42
МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
22:40
На допомогу по безробіттю перекинули додатковий мільярд
22:31
фото Російська ракета пошкодила сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві
22:30
Якими будуть завдання з історії на ЗНО-2022 – пояснюють організатори тестування
Усі новини...