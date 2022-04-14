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Графік евакуаційних потягів 14 квітня

Четвер, 14 квітня 2022, 06:22

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 14 квітня.

Джерело: УЗ

Деталі:

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04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас

11:30 - 229/230 Харків-Пас - Ужгород

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

ВІДЕО ДНЯ

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

17:00 - 274/273 Слов’янськ - Львів

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

23:50 - 274/273 Львів - Полтава Півд

В УЗ нагадують, що час відправлення може змінюватись.

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