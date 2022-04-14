График эвакуационных поездов 14 апреля
Четверг, 14 апреля 2022, 06:22
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 14 апреля.
Источник: УЗ
Детали:
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04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс
11:30 – 229/230 Харьков-Пасс - Ужгород
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
ВИДЕО ДНЯ
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
17:00 – 274/273 Славянск – Львов
22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
23:50 - 274/273 Львов - Полтава Юж
В УЗ напоминают, что время отправки может изменяться.