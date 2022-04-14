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График эвакуационных поездов 14 апреля

Четверг, 14 апреля 2022, 06:22

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 14 апреля.

Источник: УЗ

Детали:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс

11:30 – 229/230 Харьков-Пасс - Ужгород

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

ВИДЕО ДНЯ

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:00 – 274/273 Славянск – Львов

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

23:50 - 274/273 Львов - Полтава Юж

В УЗ напоминают, что время отправки может изменяться.

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