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На Фіджі затримали суперяхту російського мільярдера

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 07:00

Поліція Фіджі захопила суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та затримала її екіпаж.

Джерело: Reuters, ЗМІ Фіджі

Деталі: Зазначається, що капітана судна допитували про те, як воно прибуло на Фіджі без митного оформлення. Це Reuters підтвердив співробітник Центру управління та контролю національної поліції.

Посольство США заявило, що йому відомо, що Amadea пришвартувалася у фіджійському порту Лаутока, і посольство співпрацює з владою Фіджі з цього питання.

Комісар поліції бригадний генерал Ситивіні Кіліхо повідомив газеті Fiji Sun, що до Генеральної прокуратури звернувся іноземний уряд із проханням про допомогу у кримінальній справі, і Фіджі має угоди з іншими країнами щодо застосування санкцій щодо російських олігархів. За повідомленням Fiji Times, делегації ЄС на Фіджі також звернулися із проханням про співпрацю.

ЗМІ повідомили, що Фіджі були попереджені про наближення Амадеї до того, як вона пришвартувалася в Лаутоці.

Сайт Marine Traffic засвідчив, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.

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Теми: санкціїРосія
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