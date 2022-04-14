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На Фиджи задержали суперяхту российского миллиардера

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 07:00

Полиция Фиджи захватила суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и задержала экипаж.

Источник: Reuters, СМИ Фиджи

Детали: Отмечается, что капитана судна допрашивали о том, как оно прибыло на Фиджи без таможенного оформления. Это Reuters подтвердил сотрудник Центра управления и контроля национальной полиции.

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Посольство США заявило, что ему известно, что Amadea пришвартовалась в фиджийском порту Лаутока, и посольство сотрудничает с властями Фиджи по этому вопросу.

Комиссар полиции бригадный генерал Ситивини Килихо сообщил газете Fiji Sun, что в Генеральную прокуратуру обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи по уголовному делу, и у Фиджи есть соглашения с другими странами по применению санкций в отношении российских олигархов. По сообщению Fiji Times, делегации ЕС на Фиджи также обратились с просьбой о сотрудничестве.

СМИ сообщили, что Фиджи были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась в Лаутоке.

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Сайт Marine Traffic показал, что Amadea покинула Мексику 18 дней назад.

Керимов попал под санкции США, Великобритании и ЕС в связи с вторжением России в Украину.

Темы: санкцииРосcия
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