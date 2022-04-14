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Зведення Генштабу: росіяни посилюють позиції, штурмують Маріуполь, лякають білорусів

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 07:21
Фото Генштабу ЗСУ

Російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, накопичують авіацію та артилерію біля кордону України, тим часом "мобілізація" в ОРДЛО провалюється, а в Білорусі військові лякають громадян нападом з України й перевіряють телефони. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України  станом на 06:00 четверга 14 квітня

Дослівно: "Розпочалася п’ятдесята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України.

Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях".

Деталі: На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. 

ВІДЕО ДНЯ

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях, проводять бойову підготовку.

У білоруському населеному пункті Холмич на блокпостах військова поліція збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Бєлгородській і Воронезькій областях. 

Ворог посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування  підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20%.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

Ворого веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

Дослівно: "На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито 8 атак ворога, знищено танк, 4 одиниці броньованої та 6 автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника. Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито 2 ворожих винищувачі".

Теми: війнаРосіяБілорусьМаріуполь
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