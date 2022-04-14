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Сводка Генштаба: россияне усиливают позиции, штурмуют Мариуполь, пугают белорусов

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 07:21
Фото Генштаба ВСУ

Российские войска продолжают наносить удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, накапливают авиацию и артиллерию у границы Украины, между тем "мобилизация" в ОРДЛО проваливается, а в Беларуси военные пугают граждан нападением с Украины и проверяют телефоны.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 четверга 14 апреля

Дословно: "Начались пятидесятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

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Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях, проводят боевую подготовку.

В белорусском населенном пункте Холмеч на блокпостах военная полиция вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях.

Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои.

За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

Дословно: "На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника. Подразделениями зенитных ракетных войск в предыдущие сутки сбиты 2 вражеских истребителя".

Темы: войнаРосcияБеларусьМариуполь
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