Сводка Генштаба: россияне усиливают позиции, штурмуют Мариуполь, пугают белорусов

Российские войска продолжают наносить удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, накапливают авиацию и артиллерию у границы Украины, между тем "мобилизация" в ОРДЛО проваливается, а в Беларуси военные пугают граждан нападением с Украины и проверяют телефоны.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 четверга 14 апреля

Дословно: "Начались пятидесятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Реклама:

Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях, проводят боевую подготовку.

В белорусском населенном пункте Холмеч на блокпостах военная полиция вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях.

Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои.

За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

Дословно: "На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника. Подразделениями зенитных ракетных войск в предыдущие сутки сбиты 2 вражеских истребителя".