Харківщина: спецпризначенці підірвали російську колону

Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook

Деталі: Командування не вказує точну дату початку операції, лише уточнює, що кілька днів тому було виявлено додаткову ворожу техніку на Харківщині - бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, що рухалися в сторону Ізюму на підсилення ворожого угруповання.

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Дослівно: "Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі - кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту.

Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав на зустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону.

Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України.