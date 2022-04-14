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Харьковщина: спецназ взорвал российскую колонну

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 08:42
Уничтоженная военная колонна россиян, фото ССО

Группа ССО Украины взорвала мост со вражеской техникой, направлявшейся в Изюм.

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook

Детали: Командование не указывает точную дату начала операции, лишь уточняет, что несколько дней назад была обнаружена дополнительная вражеская техника в Харьковской области - бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся в сторону Изюма на усиление вражеской группировки.

Дословно: "Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Дальше - кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну.

Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины".

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Темы: войнаХарьковская область
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