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Греція більше не планує відправляти зброю Україні

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 09:14

Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що Афіни більше не планують надсилати Україні зброю або військове обладнання.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що надсилання більшої кількості зброї може вплинути на захист Грецією своєї території, особливо на островах.

"Обладнання, яке ми відправили до України, надійшло із наших запасів. Надсилання більшої кількості не розглядається", — сказав він грецьким депутатам у ході парламентської дискусії.

Уряд Греції раніше направив в Україну два транспортні літаки С-130 з військовою допомогою, такий як автомати Калашникова та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Згідно з недавніми опитуваннями, 66% греків не згодні з відправкою військової техніки в Україну, і лише 29% підтримують рішення уряду.

Панайотопулос також згадав про відносини з Туреччиною, сказавши: "Наразі не найкращий час для переговорів проти Туреччини в НАТО, тому що союзники хочуть, щоб Туреччина залишалася прив'язаною до НАТО".

ВІДЕО ДНЯ

Греція повідомила в середу, що турецькі повітряні винищувачі одинадцять разів порушували повітряний простір країни, пролітаючи на дуже малих висотах над грецькими островами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Греції закликав не допустити знищення Маріуполя та врятувати поранених і вцілілих там людей.

Теми: ГреціяУкраїназброя
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