Греция больше не планирует отправлять оружие Украине

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не планируют посылать Украине оружие или военное оборудование.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах.

"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — сказал он греческим депутатам в ходе парламентской дискуссии.

Правительство Греции ранее направило в Украину два транспортных самолета С-130 с военной помощью, такой как автоматы Калашникова и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Согласно недавним опросам, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину, и только 29% поддерживают решение правительства.

Панайотопулос также упомянул об отношениях с Турцией, сказав: "Пока не лучшее время для переговоров против Турции в НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязана к НАТО".

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Греция сообщила, что турецкие воздушные истребители одиннадцать раз нарушали воздушное пространство страны, пролетая на очень малых высотах над греческими островами.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Греции призвал не допустить уничтожения Мариуполя и спасти раненых и уцелевших там людей.