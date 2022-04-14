Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция больше не планирует отправлять оружие Украине

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 09:14

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины больше не планируют посылать Украине оружие или военное оборудование.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах.

"Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается", — сказал он греческим депутатам в ходе парламентской дискуссии.

Правительство Греции ранее направило в Украину два транспортных самолета С-130 с военной помощью, такой как автоматы Калашникова и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Согласно недавним опросам, 66% греков не согласны с отправкой военной техники в Украину, и только 29% поддерживают решение правительства.

Панайотопулос также упомянул об отношениях с Турцией, сказав: "Пока не лучшее время для переговоров против Турции в НАТО, потому что союзники хотят, чтобы Турция оставалась привязана к НАТО".

ВИДЕО ДНЯ

Греция сообщила, что турецкие воздушные истребители одиннадцать раз нарушали воздушное пространство страны, пролетая на очень малых высотах над греческими островами.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Греции призвал не допустить уничтожения Мариуполя и спасти раненых и уцелевших там людей.

Темы: ГрецияУкраинаоружие
Главное сегодня

Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Греция
Зеленский в парламенте Греции: нам не нужны новые Фермопилы, спасите Мариуполь
Греция решила выслать 12 российских дипломатов
Глава МИД Греции прибыл в Одессу
Последние новости
01:12
Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет и 1 вертолет врага
00:28
Посол Франции вернулся в Киев
00:11
Пограничная грузовая блокада и отсчет нефтяного эмбарго: итоги экономического фронта 15 апреля
23:54
Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину
23:52
ВСУ так закошмарили россиян, что те уже бьют с дальнобойных самолетов – президент
23:37
Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей
23:35
Опросник относительно вступления в ЕС почти заполнен – Зеленский
23:20
В Минобороны рассказали, как агрессор готовится к новому наступлению на востоке
23:10
фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах
23:10
фотоГлавный ресурс – люди. Как работает самый большой хаб Help Ukraine Center в Польше
Все новости...