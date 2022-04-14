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"Слуги народу" хочуть покарання лише для чиновників і депутатів, які виїхали під час війни

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 09:16
Слуги народу хочуть покарання лише для чиновників і депутатів, які виїхали під час війни
Давид Арахамія у ВР, фото Дмитра Ларіна, УП

Фракція "Слуга народу" не голосуватиме за запровадження відповідальності для чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану, зокрема, за законопроєкт №7265.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія

Пряма мова: "Фракція політичної партії "Слуга народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану. Зокрема, мова йде про законопроєкт 7265.

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Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. 

Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни.

Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Будемо шукати інших способів покарання цих осіб". 

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Деталі: Арахамія запевнив, що "стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може". 

За його словами, влада зацікавлена у тому, щоб після завершення бойових дій і перемоги всі українські громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям.

Цьому передувало: У Верховній Раді було зареєстровано декілька законопроєктів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України та неповернення на Батьківщину під час дії воєнного стану.

Знати більше: 15 днів на повернення з-за кордону або 10 років тюрми: нові законопроєкти

Теми: Верховна РадамобілізаціяАрахаміяСлуга народу
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