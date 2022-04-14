"Слуги народа" хотят наказания только для чиновников и депутатов, выехавших во время войны

Фракция "Слуга народа" не будет голосовать за введение ответственности для мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись во время военного положения, в частности, за законопроект №7265.

Источник: глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия

Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись в установленный законом срок во время военного положения. В частности, речь идет о законопроекте 7265.

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Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем.

Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из тех, кто остался, работают за границей и пересылают в Украину деньги – в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны.

Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих людей".

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Детали: Арахамия заверил, что "по отношению к остальным людям никаких санкций не будет и быть не может".

По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий и победы все украинские граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и могли жить привычной жизнью.

Этому предшествовало: В Верховной Раде было зарегистрировано несколько законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и невозвращение на Родину во время действия военного положения.

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