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"Забагато уваги Україні": глава ВООЗ звинуватив світ у расизмі

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 09:41
Забагато уваги Україні: глава ВООЗ звинуватив світ у расизмі
Тедрос Аданом Гебреїсус

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.

Джерело: Гебреїсус, якого цитує ВВС

Деталі: За його словами, лише мала частина допомоги, наданої Україні, була приділена іншим гуманітарним кризам.

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При цьому Гебреїсус визнав допомогу Україні "дуже важливою", тому що вона "впливає на весь світ".

Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи продовжуються в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони не викликають такої ж стурбованості світової спільноти, як війна в Україні.

Пряма мова: "Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям.

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Мені потрібно бути прямолінійним та чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших. І коли я говорю це, мені боляче. Бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається".

Деталі: За словами Гебреїсуса, який сам родом з Ефіопії, за підрахунками ООН, для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день.

Збройні зіткнення між урядом Ефіопії та тиграйськими повстанцями тривають з початку листопада 2020 року.

Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, у тому числі мирні жителі, тоді як мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям з надання допомоги.

Усі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти та застосовували сексуальне насильство.

Теми: війнаВООЗрасизм
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