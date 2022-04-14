Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Слишком много внимания Украине": глава ВОЗ обвинил мир в расизме

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 09:41
Слишком много внимания Украине: глава ВОЗ обвинил мир в расизме
Тедрос Аданом Гебрейисус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейисус заявил, что мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, затрагивающим чернокожих и белых людей.

Источник: Гебрейисус, которого цитирует ВВС

Детали: По его словам, лишь малая часть помощи, оказанной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам.

Реклама:

При этом, Гебрейисус признал помощь Украине "очень важна", потому что она "влияет на весь мир".

В то же время глава ВОЗ отметил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такую же озабоченность мирового сообщества, как война в Украине.

Прямая речь: "Я не знаю, действительно ли мир уделяет равное внимание жизни черных и белых.

ВИДЕО ДНЯ

Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит".

Детали: По словам Гебрейисуса, который сам родом из Эфиопии, по подсчетам ООН, для эфиопского региона требуется 100 грузовиков в день с жизненно важными гуманитарными грузами.

Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года.

В результате боевых действий погибли тысячи человек, в том числе мирные жители, в то время как миллионы людей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи, а федеральное правительство обвиняется в препятствовании усилиям по оказанию помощи.

Все противоборствующие стороны якобы осуществляли внесудебные казни и применяли сексуальное насилие.

Темы: войнаВОЗрасизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: