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"Слишком много внимания Украине": глава ВОЗ обвинил мир в расизме

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 09:41
Тедрос Аданом Гебрейисус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейисус заявил, что мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, затрагивающим чернокожих и белых людей.

Источник: Гебрейисус, которого цитирует ВВС

Детали: По его словам, лишь малая часть помощи, оказанной Украине, была уделена другим гуманитарным кризисам.

При этом, Гебрейисус признал помощь Украине "очень важна", потому что она "влияет на весь мир".

В то же время глава ВОЗ отметил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они не вызывают такую же озабоченность мирового сообщества, как война в Украине.

Прямая речь: "Я не знаю, действительно ли мир уделяет равное внимание жизни черных и белых.

Мне нужно быть прямолинейным и честным, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Это очень трудно принять, но это происходит".

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Детали: По словам Гебрейисуса, который сам родом из Эфиопии, по подсчетам ООН, для эфиопского региона требуется 100 грузовиков в день с жизненно важными гуманитарными грузами.

Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года.

В результате боевых действий погибли тысячи человек, в том числе мирные жители, в то время как миллионы людей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи, а федеральное правительство обвиняется в препятствовании усилиям по оказанию помощи.

Все противоборствующие стороны якобы осуществляли внесудебные казни и применяли сексуальное насилие.

Темы: войнаВОЗрасизм
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