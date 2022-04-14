Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб
Четвер, 14 квітня 2022, 10:38
Від початку повномасштабного наступу російська армія втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 гелікоптера.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19900 осіб,
- танків ‒ 753 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 160 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1437 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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