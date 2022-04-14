Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 10:38

Від початку повномасштабного наступу російська армія втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 гелікоптера.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19900 осіб,
  • танків ‒ 753 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 160 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1437 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Усі новини...
війна
Наступними цілями Путіна можуть бути Краматорськ та Костянтинівка – розвідка Британії
У Міноборони не впевнені, що після 9 травня ескалація з боку Росії піде на спад
Росіяни перетворюють Маріуполь на гетто для українців за калькою нацистів - радник мера
Останні новини
02:05
Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України
02:01
Зеленський нагородив ще понад двісті військових
01:40
Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині
01:34
Росія підтвердила погрози всім країнам, хто допомагає зброєю Україні
01:12
Українські захисники за добу збили 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети ворога
00:28
Посол Франції повернувся до Києва
00:15
Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві
00:11
Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня
23:54
Зеленський: Росія назавжди програла Україну
23:52
ЗСУ так закошмарили росіян, що ті уже б'ють з далекобійних літаків – президент
Усі новини...