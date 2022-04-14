Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб

Від початку повномасштабного наступу російська армія втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 гелікоптера.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19900 осіб,

танків ‒ 753 од,

бойових броньованих машин ‒ 1968 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 160 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1437 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.

спеціальна техніка - 25.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.