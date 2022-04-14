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Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 10:38
Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб

Від початку повномасштабного наступу російська армія втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 гелікоптера.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 19900 осіб,
  • танків ‒ 753 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 160 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1437 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війнаРосія
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