Армия РФ потеряла в Украине 19 900 солдат, 160 самолетов и 144 вертолета - Генштаб
Четверг, 14 апреля 2022, 10:38
С начала полномасштабного наступления российская армия потеряла в Украине 19900 солдат, 160 самолетов и 144 вертолета.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 19900 человек,
- танков ‒ 753 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО - 122 ед,
- средства ПВО - 64 ед,
- самолетов – 160 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники - 1437 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.