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Армия РФ потеряла в Украине 19 900 солдат, 160 самолетов и 144 вертолета - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 10:38
Армия РФ потеряла в Украине 19 900 солдат, 160 самолетов и 144 вертолета - Генштаб

С начала полномасштабного наступления российская армия потеряла в Украине 19900 солдат, 160 самолетов и 144 вертолета.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 19900 человек,
  • танков ‒ 753 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО - 122 ед,
  • средства ПВО - 64 ед,
  • самолетов – 160 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники - 1437 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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