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Метро у Києві їздитиме частіше і запустять більше тролейбусів

Четвер, 14 квітня 2022, 10:53

Столичний громадський транспорт з п'ятниці працюватиме у більш інтенсивному режимі, йдеться про метро й тролейбусні маршрути.

Джерело: офіційний канал КМДА у Telegram

Деталі: Київська влада повідомила, що у столичній пыдземці поїзди 15 квітня відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.

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На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися наступний чином:

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  • червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
  • синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Поїзди слідують без зупинок на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Крім того, 15 квітня у Києві буде організовано роботу ще трьох тролейбусних маршрутів:

  • № 11К "Музей Архітектури" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин.
  • № 43К "Кібцентр – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин.
  • № 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин.

Наземний громадський транспорт у Києві працює із 08:00 до 19:00, проте графік роботи може оперативно змінюватися.

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