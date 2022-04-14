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Метро у Києві їздитиме частіше і запустять більше тролейбусів

Четвер, 14 квітня 2022, 10:53

Столичний громадський транспорт з п'ятниці працюватиме у більш інтенсивному режимі, йдеться про метро й тролейбусні маршрути.

Джерело: офіційний канал КМДА у Telegram

Деталі: Київська влада повідомила, що у столичній пыдземці поїзди 15 квітня відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися наступний чином:

  • червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
  • синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

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Поїзди слідують без зупинок на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Крім того, 15 квітня у Києві буде організовано роботу ще трьох тролейбусних маршрутів:

  • № 11К "Музей Архітектури" – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин.
  • № 43К "Кібцентр – ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин.
  • № 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин.

Наземний громадський транспорт у Києві працює із 08:00 до 19:00, проте графік роботи може оперативно змінюватися.

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