Метро в Киеве будет ездить чаще, также запустят больше троллейбусов
Столичный общественный транспорт с пятницы будет работать в более интенсивном режиме, речь о метро и троллейбусных маршрутах.
Источник: официальный канал КГГА в Telegram
Детали: Киевские власти сообщили, что в столичной подземке поезда 15 апреля возобновят движение в обоих направлениях на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.
На красной линии движение в обе стороны будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", в одну сторону – между станциями "Шулявская" и "Театральная".
Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
Движение поездов будет производиться следующим образом:
- красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
- синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
- зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: Золотые ворота-Театральная; Площадь Льва Толстого-Дворец спорта.
Поезда следуют без остановок на станциях Майдан Незалежности и Кловская.
Кроме того, 15 апреля в Киеве будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов:
- № 11К "Музей Архитектуры" – ст.м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут.
- № 43К "Кибцентр – ст.м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут.
- №45 ст. м. "Выставочный центр" – ст.м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут.
Наземный общественный транспорт в Киеве работает с 08.00 до 19.00, однако график работы может оперативно меняться.