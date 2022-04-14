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Метро в Киеве будет ездить чаще, также запустят больше троллейбусов

Четверг, 14 апреля 2022, 10:53

Столичный общественный транспорт с пятницы будет работать в более интенсивном режиме, речь о метро и троллейбусных маршрутах.

Источник: официальный канал КГГА в Telegram

Детали: Киевские власти сообщили, что в столичной подземке поезда 15 апреля возобновят движение в обоих направлениях на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут.

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На красной линии движение в обе стороны будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", в одну сторону – между станциями "Шулявская" и "Театральная".

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Движение поездов будет производиться следующим образом:

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  • красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
  • синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
  • зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота-Театральная; Площадь Льва Толстого-Дворец спорта.

Поезда следуют без остановок на станциях Майдан Незалежности и Кловская.

Кроме того, 15 апреля в Киеве будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов:

  • № 11К "Музей Архитектуры" – ст.м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут.
  • № 43К "Кибцентр – ст.м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут.
  • №45 ст. м. "Выставочный центр" – ст.м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут.

Наземный общественный транспорт в Киеве работает с 08.00 до 19.00, однако график работы может оперативно меняться.

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