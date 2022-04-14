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У Росії заявили, що вважатимуть Швецію і Фінляндію "офіційними противниками" після їхнього вступу в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 11:50

У Росії зявиться стане більше "офіційно зареєстрованих противників", якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО.

Про це написав у своєму Telegram-каналі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, повідомляє "Європейська правда".

Медведєв зазначив, що якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі.

За його словами, Росії доведеться серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.

"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.

Він також заявив, що Швецію та Фінляндію запросили б до НАТО незалежно від того, чи почала б Росія війну в Україні чи ні.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що рішення країни про те, чи подавати заявку на вступ в НАТО, буде прийняте заздалегідь перед самітом Альянсу в Мадриді в кінці червня. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомили, що Швеція збирається на саміті НАТО у червні подати заявку на вступ своєї країни до Альянсу.

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.

Теми: ШвеціяФінляндіяНАТОРосія
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