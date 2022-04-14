В России заявили, что будут считать Швецию и Финляндию "официальными противниками" после их вступления в НАТО

У России появится больше "официально зарегистрированных противников", если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает "Европейская правда".

Медведев отметил, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, длина сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое.

По его словам, России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь уже идти не будет – баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

Он также заявил, что Швецию и Финляндию пригласили бы в НАТО вне зависимости от того, начала бы Россия войну в Украине или нет.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение страны о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО, будет принято заранее перед саммитом Альянса в Мадриде в конце июня.

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Ранее СМИ сообщили, что Швеция собирается на саммите НАТО в июне подать заявку на вступление своей страны в Альянс.

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.