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ГУР має "бойове розпорядження" про те, як Росія планувала захопити Київ

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 12:21

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. 

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Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва".

Деталі: Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу у переддень війни, ввечері 23 лютого, разом і картою.

У документі на 8 сторінок визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

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Як зазначається в розпорядженні, "найбільш небезпечне угруповання розгорнуте на Чернігівському напрямку".

 
Бойове розпорядження командиру 96 окремої розвідувальної бригади РФ (початок)
Повністю читайте документ тут

Теми: розвідкавійнаРосіяКиїв
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