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ГУР має "бойове розпорядження" про те, як Росія планувала захопити Київ

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 12:21

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. 

Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва".

Деталі: Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу у переддень війни, ввечері 23 лютого, разом і картою.

У документі на 8 сторінок визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Як зазначається в розпорядженні, "найбільш небезпечне угруповання розгорнуте на Чернігівському напрямку".

ВІДЕО ДНЯ
 
Бойове розпорядження командиру 96 окремої розвідувальної бригади РФ (початок)
Повністю читайте документ тут

Теми: розвідкавійнаРосіяКиїв
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