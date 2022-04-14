ГУР имеет "боевое распоряжение" о том, как Россия планировала захватить Киев
Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.
Источник: ГУР Минобороны
Дословно: "Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.
В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева".
Детали: Об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа накануне войны, вечером 23 февраля, вместе и картой.
В документе на 8 страниц определены этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады.
Как отмечается в распоряжении, "наиболее опасная группировка развернута на Черниговском направлении".