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ГУР имеет "боевое распоряжение" о том, как Россия планировала захватить Киев

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 12:21

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева".

Детали: Об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа накануне войны, вечером 23 февраля, вместе и картой.

В документе на 8 страниц определены этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады.

Как отмечается в распоряжении, "наиболее опасная группировка развернута на Черниговском направлении".

ВИДЕО ДНЯ
 
Боевое распоряжение командиру 96 отдельной разведывательной бригады РФ (начало)
Полностью читайте документ здесь

Темы: разведкавойнаРосcияКиев
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