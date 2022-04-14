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Нідерланди відправили в Словаччину 150 військових і комплекси ППО Patriot

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 12:39

150 військовослужбовців із Нідерландів із зенітними комплексами Patriot прямують до Словаччини, яка передала свої комплекси С-300 Україні.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Вони дислокуватимуться там разом з німецькими військовими для "захисту зони дії договору НАТО і населення від можливих ракетних загроз", заявили в Міноборони Нідерландів.

У Міноборони заявляють, що йдеться про постачання систем озброєння в країну НАТО на запит НАТО. "Це не залежить від рішення Словаччини поставити Україні зенітні комплекси С-300. Навіть якби Словаччина вирішила цього не робити, Нідерланди відправили б до Словаччини системи ППО Patriot", - сказав представник відомства.

Нідерланди раніше передали Україні снайперські гвинтівки з боєзапасом, каски, бронежилети, радари та детектори для виявлення наземних мін та морських мін. Пізніше було відправлено 200 ПЗРК "Стінгер", а також 50 протитанкових засобів з 400 ракетами.

Раніше стало відомо, що у Словаччину прибудуть щонайменше 600 американських солдатів та висококласні системи оборони у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Нагадаємо, 9 квітня Міноборони Словаччини опублікувало офіційне відео, на якому показана підготовка та переміщення дивізіону С-300 в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 11 квітня спростував інформацію росіян про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

Теми: Словаччина
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