Нидерланды отправили в Словакию 150 военных и комплексы ПВО Patriot

150 военнослужащих из Нидерландов с зенитными комплексами Patriot направляются в Словакию, которая передала свои комплексы С-300 Украине.

Об этом сообщает телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Они будут дислоцироваться там вместе с немецкими военными для "защиты зоны действия договора НАТО и населения от возможных ракетных угроз", заявили в Минобороны Нидерландов.

В Минобороны заявляют, что речь идет о поставках систем вооружения в страну НАТО по запросу НАТО. "Это не зависит от решения Словакии поставить Украине зенитные комплексы С-300. Даже если бы Словакия решила этого не делать, Нидерланды отправили бы в Словакию системы ПВО Patriot", - сказал представитель ведомства.

Нидерланды ранее передали Украине снайперские винтовки с боезапасом, каски, бронежилеты, радары и детекторы для обнаружения наземных мин и морских мин. Позже было отправлено 200 ПЗРК "Стингер", а также 50 противотанковых средств с 400 ракетами.

Ранее стало известно, что в Словакию прибудут по меньшей мере 600 американских солдат и высококлассные системы обороны в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Напомним, 9 апреля Минобороны Словакии опубликовало официальное видео, на котором показана подготовка и перемещение дивизиона С-300 в Украину.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 11 апреля опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.