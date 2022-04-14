Прикордонники розповіли про військовозобов’язаних, що за хабарі хочуть виїхати з України

З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів, при цьому суми запропонованого "винагородження" за незаконний дозвіл покинути країну дуже різняться.

Джерело: Держприкордонслужба у Twitter

Держприкордонслужба

Деталі: У відомстві зазначили, що загальна сума пропонованих хабарів складає 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон.

Дослівно: "Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки".