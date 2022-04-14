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Прикордонники розповіли про військовозобов’язаних, що за хабарі хочуть виїхати з України

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 12:50
Прикордонники розповіли про військовозобов’язаних, що за хабарі хочуть виїхати з України
Хабар, фото ДПСУ

З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів, при цьому суми запропонованого "винагородження" за незаконний дозвіл покинути країну дуже різняться.

Джерело: Держприкордонслужба у Twitter

 
Держприкордонслужба

Деталі: У відомстві зазначили, що загальна сума пропонованих хабарів складає 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон.

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Дослівно: "Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки".

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Теми: Прикордонна службакордонвійна
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