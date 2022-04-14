Пограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины
Четверг, 14 апреля 2022, 12:50
С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз, при этом суммы предложенного "вознаграждения" за незаконное разрешение покинуть страну разные.
Источник: Госпогранслужба в Twitter
Детали: В ведомстве отметили, что общая сумма предлагаемых взяток составляет 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон.
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Дословно: "Решить" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины".
📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022
▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон
▪️"Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO
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