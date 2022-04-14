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Пограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 12:50
Пограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины
Взятка, фото ГПСУ

С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз, при этом суммы предложенного "вознаграждения" за незаконное разрешение покинуть страну разные.

Источник: Госпогранслужба в Twitter

Детали: В ведомстве отметили, что общая сумма предлагаемых взяток составляет 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон.

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Госпогранслужба

Дословно: "Решить" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины".

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Темы: Пограничная службаграницавойна
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