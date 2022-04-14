Херсонщина: мер Таврійська склав повноваження
Четвер, 14 квітня 2022, 12:58
Міський голова Таврійська Микола Різак написав заяву про складання повноважень.
Джерело: звернення Різака, опубліковане на сторінці Таврійської міської територіальної громади у Facebook
Пряма мова: "У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови. Дякую всім за співпрацю та підтримку"
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Деталі: З 1 квітня Микола Різак перебував у полоні у росіян.