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Херсонщина: мер Таврійська склав повноваження

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 12:58
Херсонщина: мер Таврійська склав повноваження
Микола Різак, фото з соцмережі громади

Міський голова Таврійська Микола Різак написав заяву про складання повноважень.

Джерело: звернення Різака, опубліковане на сторінці Таврійської міської територіальної громади у Facebook

Пряма мова: "У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови. Дякую всім за співпрацю та підтримку"

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Деталі: З 1 квітня Микола Різак перебував у полоні у росіян.

Теми: Херсонська областьРосіявійнамісцева влада
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