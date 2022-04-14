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Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 12:58
Николай Ризак, фото из соцсети громады

Городской голова Таврийска Николай Ризак написал заявление о сложении полномочий.

Источник: обращение Ризака, опубликованное на странице Таврийской городской территориальной громады в Facebook

Прямая речь: "В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мною написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку".

Детали: С 1 апреля Николай Ризак находился в плену у россиян.

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Темы: Херсонская областьРосcиявойнаместная власть
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