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СБУ: Росія намагалася розхитати ситуацію на Одещині за допомогою криміналітету

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 13:18
Затримання злочинців-колаборантів РФ в Одесі, скриншот

Служба безпеки України заявляє, що Росія задіяла криміналітет для розхитування ситуації в Одеській області, а лідери злочинного угруповання, серед яких були іноземці, ввели своїх людей у тероборону для шпигунства – злочинців затримали.    

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко 

Пряма мова: "Росія намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Подібні спроби значно активізувалися після того, як військам загарбників не вдалося захопити ключові населені пункти України власними силами. 

Зокрема, в Одесі СБУ нейтралізувало потужне злочинне угруповання, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної влади, якщо "рашисти" захоплять місто. 

У ході масштабної спецоперації СБУ й Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський та Пайзулаєв". 

Деталі: За даними СБУ, колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ та доповідали їм про ситуацію в регіоні. 

Координуючись із російськими кураторами, злодії намагалися розхитати обстановки в місті, тероризували й залякували місцеве населення.

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За інформацією СБУ, викриті особи мали "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів. 

"Частину своїх спільників лідери угруповання записали до лав тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині. Завдяки швидкій реакції СБУ, одного з лідерів угруповання, який є іноземцем, видворено з України. Іниому, який перебуває за кордоном, забороено в’іїзд", – повідомив речник СБУ.

Усі члени угрупування з числа громадян України затримані, з ними проводять слідчі дії.

 

СБУ показала деякі кадри з затримання.

Теми: Одеська областьРосіявійнаСБУ
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