Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: Россия пыталась расшатать ситуацию на Одесщине с помощью криминалитета

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 13:18
СБУ: Россия пыталась расшатать ситуацию на Одесщине с помощью криминалитета
Задержание преступников-коллаборантов РФ в Одессе, скриншот

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия задействовала криминалитет для расшатывания ситуации в Одесской области, а лидеры преступной группировки, среди которых иностранцы, ввели своих людей в терроборону для шпионажа – преступников задержали.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Россия пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Подобные попытки значительно активизировались после того, как войскам захватчиков не удалось захватить ключевые населенные пункты Украины своими силами.

Реклама:

В частности, в Одессе СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационным властям, если "решисты" захватят город.

В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах Эмиль Варшавский и Пайзулаев".

Детали: По данным СБУ, коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ и докладывали им о ситуации в регионе.

ВИДЕО ДНЯ

Координируясь с российскими кураторами, злоумышленники пытались расшатать обстановку в городе, терроризировали и запугивали местное население.

По информации СБУ, разоблаченные люди должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

"Часть своих сообщников лидеры группировки записали в ряды терробороны, чтобы собирать информацию о намерениях и позициях украинских военных в Одесской области. Благодаря быстрой реакции СБУ, один из лидеров группировки, который является иностранцем, выдворен из Украины. Другому, который находится за рубежом, запрещен выезд", – сообщил пресс-секретарь СБУ.

Все члены группировки из числа граждан Украины задержаны, с ними проводятся следственные действия.

 

СБУ показала некоторые кадры c задержания.

Темы: Одесская областьРосcиявойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Одесская область
В Одессе прогремели взрывы, враг атакует область "Калибрами"
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: