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СБУ: Россия пыталась расшатать ситуацию на Одесщине с помощью криминалитета

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 13:18
Задержание преступников-коллаборантов РФ в Одессе, скриншот

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия задействовала криминалитет для расшатывания ситуации в Одесской области, а лидеры преступной группировки, среди которых иностранцы, ввели своих людей в терроборону для шпионажа – преступников задержали.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Россия пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Подобные попытки значительно активизировались после того, как войскам захватчиков не удалось захватить ключевые населенные пункты Украины своими силами.

В частности, в Одессе СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационным властям, если "решисты" захватят город.

В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах Эмиль Варшавский и Пайзулаев".

Детали: По данным СБУ, коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ и докладывали им о ситуации в регионе.

Координируясь с российскими кураторами, злоумышленники пытались расшатать обстановку в городе, терроризировали и запугивали местное население.

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По информации СБУ, разоблаченные люди должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

"Часть своих сообщников лидеры группировки записали в ряды терробороны, чтобы собирать информацию о намерениях и позициях украинских военных в Одесской области. Благодаря быстрой реакции СБУ, один из лидеров группировки, который является иностранцем, выдворен из Украины. Другому, который находится за рубежом, запрещен выезд", – сообщил пресс-секретарь СБУ.

Все члены группировки из числа граждан Украины задержаны, с ними проводятся следственные действия.

 

СБУ показала некоторые кадры c задержания.

Темы: Одесская областьРосcиявойнаСБУ
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