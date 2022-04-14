Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп погодився з Байденом, що дії РФ в Україні – це геноцид

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 13:31

Колишній президент США Дональд Трамп приєднався до чинного президента Джо Байдена, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Трамп критикував Байдена за політику, яка, за його словами, призвела до рекордно високої інфляції, і сказав: "А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид".

Коментар з'явився через день після того, як Байден звинуватив президента Росії Владіміра Путіна в геноциді у вівторок, але сказав, що юристи приймуть остаточне рішення.

"Стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити ідею бути українцем. Доказів стає все більше", – сказав Байден.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії "голокостом".

Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: "Це геноцид, який має місце".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив", – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?", — зазначив він.

Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид, і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

Головне сьогодні

Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Усі новини...
Останні новини
04:00
Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових
03:00
ЗМІ: Шмигаль поїде у Вашингтон
02:05
Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України
02:01
Зеленський нагородив ще понад двісті військових
01:40
Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині
01:34
Росія підтвердила погрози всім країнам, хто допомагає зброєю Україні
01:12
Українські захисники за добу збили 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети ворога
00:28
Посол Франції повернувся до Києва
00:15
Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві
00:11
Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня
Усі новини...