Трамп погодився з Байденом, що дії РФ в Україні – це геноцид

Колишній президент США Дональд Трамп приєднався до чинного президента Джо Байдена, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Трамп критикував Байдена за політику, яка, за його словами, призвела до рекордно високої інфляції, і сказав: "А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид".

Коментар з'явився через день після того, як Байден звинуватив президента Росії Владіміра Путіна в геноциді у вівторок, але сказав, що юристи приймуть остаточне рішення.

"Стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити ідею бути українцем. Доказів стає все більше", – сказав Байден.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії "голокостом".

Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: "Це геноцид, який має місце".

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"Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив", – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?", — зазначив він.

Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид, і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.