Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп погодився з Байденом, що дії РФ в Україні – це геноцид

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 13:31

Колишній президент США Дональд Трамп приєднався до чинного президента Джо Байдена, який назвав війну Росії в Україні геноцидом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Трамп критикував Байдена за політику, яка, за його словами, призвела до рекордно високої інфляції, і сказав: "А тепер додайте до цього те, що відбувається в Україні. Це геноцид".

Реклама:

Коментар з'явився через день після того, як Байден звинуватив президента Росії Владіміра Путіна в геноциді у вівторок, але сказав, що юристи приймуть остаточне рішення.

"Стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити ідею бути українцем. Доказів стає все більше", – сказав Байден.

Трамп, який хвалиться близькими особистими стосунками з Путіним, раніше називав вторгнення Росії "голокостом".

ВІДЕО ДНЯ

Він пояснив свої коментарі Fox News, сказавши: "Це геноцид, який має місце".

"Ми маємо найсильнішу й найбоєздатнішу ядерну зброю у світі через те, що я зробив", – сказав Трамп, повторивши свою заяву, що Путін не вторгся б, якби він був на посаді.

"Я думаю, що через 100 років люди озирнуться назад і скажуть: "Як ми відступили, як відступив НАТО?", — зазначив він.

Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид, і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: