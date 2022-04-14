Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп согласился с Байденом, что действия РФ в Украине – это геноцид

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 13:31

Бывший президент США Дональд Трамп присоединился к действующему президенту Джо Байдену, назвавшему войну России в Украине геноцидом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Трамп критиковал Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции и сказал: "А теперь добавьте к этому происходящее в Украине. Это геноцид".

Комментарий появился день спустя после того, как Байден обвинил президента России Владимира Путина в геноциде во вторник, но сказал, что юристы примут окончательное решение.

"Становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем. Доказательств становится все больше", – сказал Байден.

Трамп, хвастающийся близкими личными отношениями с Путиным, ранее называл вторжение России "холокостом".

Он объяснил свои комментарии Fox News, сказав: "Это геноцид, который происходит".

ВИДЕО ДНЯ

"У нас есть самое сильное и самое боеспособное ядерное оружие в мире благодаря тому, что я сделал", – сказал Трамп, повторив свое заявление, что Путин не вторгся бы, если бы Трамп сохранил свой пост.

"Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: "Как мы отступили, как отступил НАТО?" - отметил он.

О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид и что это будет означать, можно почитать в статье Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир

Главное сегодня

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Последние новости
04:00
Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных
03:00
СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
02:05
Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины
02:01
Зеленский наградил еще более двухсот военных
01:40
Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине
01:34
Россия подтвердила угрозы всем странам, помогающим оружием Украине
01:12
Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага
00:28
Посол Франции вернулся в Киев
00:15
Враг обстрелял сортировочный центр Новой почты в Николаеве
00:11
Пограничная грузовая блокада и отсчет нефтяного эмбарго: итоги экономического фронта 15 апреля
Все новости...