Трамп согласился с Байденом, что действия РФ в Украине – это геноцид

Бывший президент США Дональд Трамп присоединился к действующему президенту Джо Байдену, назвавшему войну России в Украине геноцидом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Трамп критиковал Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции и сказал: "А теперь добавьте к этому происходящее в Украине. Это геноцид".

Комментарий появился день спустя после того, как Байден обвинил президента России Владимира Путина в геноциде во вторник, но сказал, что юристы примут окончательное решение.

"Становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем. Доказательств становится все больше", – сказал Байден.

Трамп, хвастающийся близкими личными отношениями с Путиным, ранее называл вторжение России "холокостом".

Он объяснил свои комментарии Fox News, сказав: "Это геноцид, который происходит".

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"У нас есть самое сильное и самое боеспособное ядерное оружие в мире благодаря тому, что я сделал", – сказал Трамп, повторив свое заявление, что Путин не вторгся бы, если бы Трамп сохранил свой пост.

"Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: "Как мы отступили, как отступил НАТО?" - отметил он.

О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид и что это будет означать, можно почитать в статье Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир