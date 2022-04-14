Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп согласился с Байденом, что действия РФ в Украине – это геноцид

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 13:31

Бывший президент США Дональд Трамп присоединился к действующему президенту Джо Байдену, назвавшему войну России в Украине геноцидом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Трамп критиковал Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции и сказал: "А теперь добавьте к этому происходящее в Украине. Это геноцид".

Реклама:

Комментарий появился день спустя после того, как Байден обвинил президента России Владимира Путина в геноциде во вторник, но сказал, что юристы примут окончательное решение.

"Становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем. Доказательств становится все больше", – сказал Байден.

Трамп, хвастающийся близкими личными отношениями с Путиным, ранее называл вторжение России "холокостом".

ВИДЕО ДНЯ

Он объяснил свои комментарии Fox News, сказав: "Это геноцид, который происходит".

"У нас есть самое сильное и самое боеспособное ядерное оружие в мире благодаря тому, что я сделал", – сказал Трамп, повторив свое заявление, что Путин не вторгся бы, если бы Трамп сохранил свой пост.

"Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: "Как мы отступили, как отступил НАТО?" - отметил он.

О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид и что это будет означать, можно почитать в статье Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Последние новости
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
Все новости...
Реклама: