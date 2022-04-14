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ЄС закрив лазівку, що дозволяла постачати зброю в Росію

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 13:57

Європейський Союз закрив лазівку, яка дозволила урядам країн-членів експортувати в Росію зброю, незважаючи на ембарго, яке набуло чинності в 2014 році після того, як Росія анексувала Крим.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Країни ЄС минулого року продали Росії зброї та боєприпасів на суму 39 мільйонів євро, згідно з останніми даними, наданими Єврокомісією, що на 50% більше, ніж у 2020 році, коли продажі становили 25 мільйонів євро.

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ЄС заборонив експорт зброї до Москви у липні 2014 року, але пункт у санкціях дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.

Серед найбільших експортерів були країни з великою оборонною промисловістю, наприклад Франція та Німеччина.

Про лазівку було відомо і уряди кількох країн ЄС закликали закрити її відразу після російського вторгнення в Україну 24 лютого.

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ЄС запровадив п’ять раундів широких санкцій, які забороняють експорт до Росії різноманітних технологій, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Але уряди ЄС не змогли негайно погодити рішення щодо скасування лазівки до минулого тижня, коли вона ​​була закрита в рамках п'ятого пакета санкцій.

Законодавчий текст, опублікований 8 квітня в офіційному журналі ЄС, підтверджує, що ця можливість скасована. Єврокомісія не згадала про закриття лазівки у своєму публічному повідомленні про п’ятий пакет санкцій.

Речник представництва Литви при ЄС заявив, що виключення було скасовано, але країни ЄС зможуть продовжити перевезення російської зброї до Росії для ремонту, перш ніж вона буде повернена в ЄС.

Теми: ЄСЄвропасанкції
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