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ЕС закрыл лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 13:57

Европейский Союз закрыл лазейку, которая позволяла правительствам стран-членов экспортировать в Россию оружие, несмотря на вступившее в силу эмбарго в 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Страны ЕС в прошлом году продали России оружия и боеприпасов на сумму 39 миллионов евро, согласно последним данным, предоставленным Еврокомиссией, что на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составляли 25 миллионов евро.

ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Среди крупнейших экспортеров были страны с крупной оборонной промышленностью, например, Франция и Германия.

О лазейке было известно, и правительства нескольких стран ЕС призывали закрыть ее сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля.

ЕС ввел пять раундов широких санкций, запрещающих экспорт в Россию различных технологий, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Но правительства ЕС не смогли немедленно согласовать решение об отмене лазейки до прошлой недели, когда она была закрыта в рамках пятого пакета санкций.

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Законодательный текст, опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС, подтверждает, что эта возможность отменена. Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном сообщении о пятом пакете санкций.

В представительстве Литвы при ЕС заявили, что исключение было отменено, но страны ЕС смогут продолжить перевозку российского оружия в Россию для ремонта, прежде чем оно будет возвращено в ЕС.

Темы: ЕСЕвропасанкции
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