Морпіхи "приземлили" ворожий безпілотник і підстрелили загін його "евакуаторів"
Четвер, 14 квітня 2022, 14:06
Підрозділ морської піхоти збив російський безпілотник "Орлан-10", а згодом завдав поранень групі окупантів, які намагались врятувати свій БПЛА.
Джерело: пресцентр Генштабу ЗСУ
Деталі: Місцевість та часові рамки події не розкриваються. Вказано, що нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг "приземлити" російський БПЛА "Орлан-10".
Російські окупанти під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник.
Морпіхи не розгубилися, обійшли "евакуаторів" з флангів та дали бій.
В результаті, двох загарбників було поранено, одного з них - важко.
"На жаль, їм вдалося втекти - поки що. Але безпілотник вони все ж таки не забрали", - зазначають морпіхи.
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