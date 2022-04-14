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Морпіхи "приземлили" ворожий безпілотник і підстрелили загін його "евакуаторів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 14:06
Морпіхи приземлили ворожий безпілотник і підстрелили загін його евакуаторів

Підрозділ морської піхоти збив російський безпілотник "Орлан-10", а згодом завдав поранень групі окупантів, які намагались врятувати свій БПЛА.

Джерело: пресцентр Генштабу ЗСУ

Деталі: Місцевість та часові рамки події не розкриваються. Вказано, що нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг "приземлити" російський БПЛА "Орлан-10".

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Російські окупанти під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник.

Морпіхи не розгубилися, обійшли "евакуаторів" з флангів та дали бій.

В результаті, двох загарбників було поранено, одного з них - важко.

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"На жаль, їм вдалося втекти - поки що. Але безпілотник вони все ж таки не забрали", - зазначають морпіхи.

 

Теми: війна
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