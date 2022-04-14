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Морпехи "приземлили" вражеский беспилотник и подстрелили отряд его "эвакуаторов"

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 14:06

Подразделение морской пехоты сбил российский беспилотник "Орлан-10", а впоследствии нанесло ранения группе оккупантов, пытавшихся спасти свой БПЛА.

Источник: пресс-центр Генштаба ВСУ

Детали: Местность и временные рамки происшествия не раскрываются. Указано, что недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло "приземлить" российский БПЛА "Орлан-10".

Российские оккупанты под прикрытием бронетранспортера пытались забрать свой беспилотник.

Морпехи не растерялись, обошли "эвакуаторов" с флангов и дали бой.

В результате, два захватчика были ранены, один из них - тяжело.

"К сожалению, им удалось скрыться - пока. Но беспилотник они все же не забрали", - отмечают морпехи.

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Темы: война
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