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Морпехи "приземлили" вражеский беспилотник и подстрелили отряд его "эвакуаторов"

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 14:06
Морпехи приземлили вражеский беспилотник и подстрелили отряд его эвакуаторов

Подразделение морской пехоты сбил российский беспилотник "Орлан-10", а впоследствии нанесло ранения группе оккупантов, пытавшихся спасти свой БПЛА.

Источник: пресс-центр Генштаба ВСУ

Детали: Местность и временные рамки происшествия не раскрываются. Указано, что недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло "приземлить" российский БПЛА "Орлан-10".

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Российские оккупанты под прикрытием бронетранспортера пытались забрать свой беспилотник.

Морпехи не растерялись, обошли "эвакуаторов" с флангов и дали бой.

В результате, два захватчика были ранены, один из них - тяжело.

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"К сожалению, им удалось скрыться - пока. Но беспилотник они все же не забрали", - отмечают морпехи.

 

Темы: война
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