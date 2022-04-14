Литва відкинула попередження Росії щодо НАТО: "Нічого нового"

Російська погроза збільшити військову присутність у Балтійському регіоні, зокрема ядерну, у відповідь на можливе розширення НАТО не є чимось новим.

Про це заявила у четвер прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У тому, чим Росія погрожує, немає нічого нового. Калінінград - дуже мілітаризована зона, вже багато років, і розташована вона в Балтійському регіоні", - сказала вона журналістам.

Калінінградський ексклав Росії на березі Балтійського моря затиснутий між членами НАТО Литвою та Польщею.

У тому ж ключі висловився і міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Нинішні російські погрози виглядають досить дивно, коли ми знаємо, що навіть без нинішньої безпекової ситуації вони тримають зброю за 100 км від кордону з Литвою", - заявив він.

"Ядерна зброя завжди зберігалася в Калінінграді... Міжнародна спільнота, країни регіону чудово про це знають... Вони використовують її як загрозу", - додав міністр.

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