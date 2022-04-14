Литва отвергла предупреждение России в отношении НАТО: "Ничего нового"

Российская угроза увеличить военное присутствие в Балтийском регионе, в частности ядерное, в ответ на возможное расширение НАТО не является чем-то новым.

Об этом заявила в четверг премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В том, чем Россия угрожает, нет ничего нового. Калининград – очень милитаризованная зона, уже много лет, и расположена она в Балтийском регионе", – сказала она журналистам.

Калининградский эксклав России на берегу Балтийского моря зажат между членами НАТО Литвой и Польшей.

В том же ключе высказался и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Нынешние российские угрозы выглядят довольно странно, когда мы знаем, что даже до нынешней ситуации они держали вооружение в 100 км от границы с Литвой", - заявил он.

"Ядерное оружие всегда хранилось в Калининграде... Международное сообщество, страны региона прекрасно об этом знают... Они используют его как угрозу", - добавил министр.

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Один из ближайших союзников президента России Владимира Путина экс-президент Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что если Швеция и Финляндия присоединятся к Альянсу, России придется укреплять свою оборону в регионе, в том числе путем развертывания ядерного оружия.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил Минобороны России разработать предложения, как именно следует "укрепить" западный фланг на фоне возможного расширения НАТО.