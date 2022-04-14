Німеччина й Дортмундський клуб допоможуть відбудувати стадіон у Чернігові – Ткаченко
Уряд Німеччини й Дортмундський клуб можуть допомогти відновити чернігівський футбольний стадіон, розтрощений російськими бомбами, заявив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Джерело: Олександр Ткаченко у Facebook
Пряма мова: "Завершив перемовини з Клаудією Рот, державним міністром з питань культури і ЗМІ відомства федерального канцлера. Важлива новина №1: Німеччина та Дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка.
Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан".
Деталі: Важливою новиною №2 Ткаченко назвав те, що Німеччина виступає за перенесення 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з російської Казані.
Також Ткаченко і Рот обговорили ініціативу внесення історичного ареалу Одеси в ЮНЕСКО. Український міністр запросив німецьких колег допомогти Україні у формуванні номінаційного досьє для подачі заявки.
Також Ткаченко попросив у колеги з Німеччини допомоги в інформаційному спротиві, збереженні культурної спадщини України та розвитку креативних індустрій.
Інформаційний спротив:
⁃ Введення санкцій на кремлівські пропагандистські канали.
⁃ Заклик блокування мовлення "рупорів Кремля" через французький супутник "Eutelsat".
⁃ Трансляція українських мовників у Німеччині.
⁃ Фінансова та технічна підтримка національного марафону "єдиних новин".
Культурна спадщина та креативні індустрії:
⁃ Пряма фінансова допомога для оцифрування культурної спадщини та запуск реєстру.
⁃ Підтримка представників креативних індустрій через надання фінансування для грантів Українського культурного фонду та Українського інституту книги.
⁃ Сприяння у створенні загальноєвропейського фонду на відновлення пошкоджених об’єктів культурної спадщини України через програму Велика Реставрація.