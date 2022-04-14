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Німеччина й Дортмундський клуб допоможуть відбудувати стадіон у Чернігові – Ткаченко

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 14:41
Німеччина й Дортмундський клуб допоможуть відбудувати стадіон у Чернігові – Ткаченко
Чернігівський стадіон після вторгення росіян, фото УП

Уряд Німеччини й Дортмундський клуб можуть допомогти відновити чернігівський футбольний стадіон, розтрощений російськими бомбами, заявив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Джерело: Олександр Ткаченко у Facebook

Пряма мова: "Завершив перемовини з Клаудією Рот, державним міністром з питань культури і ЗМІ відомства федерального канцлера. Важлива новина №1: Німеччина та Дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. 

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Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенко та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан".

Зруйнований стадіон у Чернігові
Зруйнований стадіон у Чернігові
Фото "Української правди"

Деталі: Важливою новиною №2 Ткаченко назвав те, що Німеччина виступає за перенесення 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з російської Казані.

Також Ткаченко і Рот обговорили ініціативу внесення історичного ареалу Одеси в ЮНЕСКО. Український міністр запросив німецьких колег допомогти Україні у формуванні номінаційного досьє для подачі заявки.

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Також Ткаченко попросив у колеги з Німеччини допомоги в інформаційному спротиві, збереженні культурної спадщини України та розвитку креативних індустрій.

Інформаційний спротив:

⁃ Введення санкцій на кремлівські пропагандистські канали.

⁃ Заклик блокування мовлення "рупорів Кремля" через французький супутник "Eutelsat".

⁃ Трансляція українських мовників у Німеччині.

⁃ Фінансова та технічна підтримка національного марафону "єдиних новин".

Культурна спадщина та креативні індустрії:

⁃ Пряма фінансова допомога для оцифрування культурної спадщини та запуск реєстру.

⁃ Підтримка представників креативних індустрій через надання фінансування для грантів Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

⁃ Сприяння у створенні загальноєвропейського фонду на відновлення пошкоджених об’єктів культурної спадщини України через програму Велика Реставрація.

Теми: ЧернігівНімеччинаТкаченковійна
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