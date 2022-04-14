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Германия и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 14:41
Германия и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
Черниговский стадион после вторжения россиян, фото УП

Правительство Германии и Дортмундский клуб могут помочь восстановить черниговский футбольный стадион, разбитый российскими бомбами, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Источник: Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Завершил переговоры с Клаудией Рот, государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера. Важная новость №1: Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

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Со своей стороны мы привлекаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговчан".

Футбольный стадион в Чернигове после бомбежек россиян
Футбольный стадион в Чернигове после бомбежек россиян
Фото "Украинской правды"

Детали: Важной новостью №2 Ткаченко назвал то, что Германия выступает за перенос 45-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО из российской Казани.

Ткаченко и Рот обсудили инициативу внесения исторического ареала Одессы в ЮНЕСКО. Украинский министр пригласил немецких коллег помочь Украине в формировании номинационного досье для подачи заявки.

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Также Ткаченко попросил у коллеги из Германии помощи в информационном сопротивлении, сохранении культурного наследия Украины и развитии креативных индустрий.

Информационное сопротивление:

⁃ Введение санкций на кремлевские пропагандистские каналы.

⁃ Призыв блокировки вещания "рупоров Кремля" через французский спутник "Eutelsat".

⁃ Трансляция украинских вещателей в Германии.

⁃ Финансовая и техническая поддержка национального марафона "единых новостей".

Культурное наследие и креативные индустрии:

⁃ Прямая финансовая помощь для оцифровки культурного наследия и запуск реестра.

⁃ Поддержка представителей креативных индустрий посредством предоставления финансирования для грантов Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

⁃ Содействие в создании общеевропейского фонда на восстановление поврежденных объектов культурного наследия Украины через программу "Большая реставрация".

Темы: ЧерниговГерманияТкаченковойна
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