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Бучі дали воду, незабаром обіцяють світло і газ 

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 15:07
Анатолій Федорук, Бучанська міськрада

У Бучі Київської області відновили водопостачання, незабаром у домівки мають повернути подачу електрики й газу, зараз живлення подано на життєво важливі об'єкти.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук журналістам, Бучанська міська рада

Деталі: Водопостачання відновлено, днями з’явиться світло і газ у оселях.

За словами Фудорука, газові комунікації у Бучі фахівці "Київоблгаз" разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль. 

"Належним чином відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони", – сказав мер.

Для перевірки всіх мереж, які подають газ у помешкання громадян, потрібен час, тому роботи активно ведуться і продовжуватимуться надалі.

Щодо відновлення електроенергії Анатолій Федорук розповів: "Компанія ДТЕК планує до 17 квітня, виходячи з можливостей, забезпечити постійну напругу в місто. Зараз лікарня, гуманітарний штаб, резервуари чистої води, пожежна частина хоч і по тимчасовій схемі, але вже отримують електроенергію".

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Теми: БучаКиївська областьводаелектроенергія
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