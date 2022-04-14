Буче дали воду, вскоре обещают свет и газ

В Буче Киевской области возобновили водоснабжение, вскоре в дома должны вернуть подачу электричества и газа, сейчас энергопитание подано на жизненно важные объекты.

Источник: городской глава Бучи Анатолий Федорук журналистам, Бучанский городской совет

Детали: Водоснабжение восстановлено, на днях появится свет и газ в домах.

По словам Фудорука, газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаз" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд.

"Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – сказал мэр.

Для проверки всех сетей, подающих газ в жилье граждан, нужно время, поэтому работы активно ведутся и будут продолжаться в дальнейшем.

Относительно возобновления электроэнергии Анатолий Федорук рассказал: "Компания ДТЭК планирует до 17 апреля, исходя из возможностей, обеспечить постоянное напряжение в город. Сейчас больнница, гуманитарный штаб, резервуары чистой воды, пожарная часть хоть и по временной схеме, но уже получают электроэнергию".