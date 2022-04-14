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Макрон каже, що використання слова "геноцид" не допомагає Україні

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 15:28

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій РФ, стверджуючи, що "словесна ескалація" не "допоможе Україні".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Point.

"Слово геноцид має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками", — заявив Еммануель Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр.

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За його словами, "держави, які вважають це геноцидом, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися.

"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю", - зазначив Макрон, додавши, що таке втручання перетворить їх на воюючі сторони.

"Кожен повинен знати, як зберегти розум, словесна ескалація не допомагає Україні", – застеріг він.

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Нагадаємо, Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.

В МЗС заявили, що небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує.

Про те, на яких підставах дії РФ мають бути трактовані саме як геноцид, і що це означатиме, можна почитати у статті Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

Теми: МакронУкраїна
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