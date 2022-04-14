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Макрон говорит, что использование слова "геноцид" не помогает Украине

"Европейская правда"Четверг, 14 апреля 2022, 15:28

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" для действий РФ, утверждая, что "словесная эскалация" не "поможет Украине".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Le Point.

"Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", - заявил Эммануэль Макрон во время предвыборной поездки в Гавр.

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По его словам, государства, считающие это геноцидом, должны по международным конвенциям вмешаться.

"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю", - отметил Макрон, добавив, что такое вмешательство превратит их в воюющие стороны.

"Каждый должен знать, как сохранить разум, словесная эскалация не помогает Украине", – сказал он.

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Напомним, Макрон в интервью телеканалу France 2 отказался назвать действия России в Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.

В МИДе заявили, что нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает.

О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид, и что это будет означать, можно почитать в статье "Наибольшее преступление россиян". Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир.

Темы: МакронУкраина
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