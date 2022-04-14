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Парламент Молдови остаточно заборонив георгіївську стрічку і символи Z та V

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 15:24

Парламент Молдови в третьому, остаточному, читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Законопроєкт ухвалено 53 депутатами парламентської більшості.

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Він передбачає, що Республіка Молдова заборонить символіку та атрибути, які пропагують акти військової агресії, воєнні злочини та злочини проти людства. До них відноситься чорно-помаранчева двоколірна стрічка, відома як "георгіївська", а також літери "Z", "V".

Виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання цих атрибутів і символів, які використовуються на підтримку військової агресії, будуть каратися штрафами в розмірі від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на користь громади - для фізичних осіб. Для юридичних осіб передбачені штрафи від 9 000 до 18 000 леїв.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалося протестами депутатів Блоку комуністів і соціалістів (БКС) біля парламентської трибуни. Лідер комуністів Молдови Владімір Воронін назвав ініціативу партії "Дія та солідарність" (PAS) ганьбою.

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У відповідь депутат (PAS) Раду Маріян сказав, що йому соромно, що така символіка потрапила на танки російської армії, яка розпочала війну в Україні.

"Ми не можемо терпіти, щоб символи війни були присутні в Республіці Молдова", - сказав він.

Закон набуде чинності після підписання президентом.

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів заявили, що оскаржуватимуть закон у Конституційному суді.

Законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, 7 квітня парламент Молдови ухвалив у другому читанні. Через складність він мав пройти не два, а три читання у парламенті.

Теми: МолдоваРосіяУкраїнавійна
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