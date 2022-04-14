Парламент Молдови остаточно заборонив георгіївську стрічку і символи Z та V

Парламент Молдови в третьому, остаточному, читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Законопроєкт ухвалено 53 депутатами парламентської більшості.

Він передбачає, що Республіка Молдова заборонить символіку та атрибути, які пропагують акти військової агресії, воєнні злочини та злочини проти людства. До них відноситься чорно-помаранчева двоколірна стрічка, відома як "георгіївська", а також літери "Z", "V".

Виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання цих атрибутів і символів, які використовуються на підтримку військової агресії, будуть каратися штрафами в розмірі від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на користь громади - для фізичних осіб. Для юридичних осіб передбачені штрафи від 9 000 до 18 000 леїв.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалося протестами депутатів Блоку комуністів і соціалістів (БКС) біля парламентської трибуни. Лідер комуністів Молдови Владімір Воронін назвав ініціативу партії "Дія та солідарність" (PAS) ганьбою.

У відповідь депутат (PAS) Раду Маріян сказав, що йому соромно, що така символіка потрапила на танки російської армії, яка розпочала війну в Україні.

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"Ми не можемо терпіти, щоб символи війни були присутні в Республіці Молдова", - сказав він.

Закон набуде чинності після підписання президентом.

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів заявили, що оскаржуватимуть закон у Конституційному суді.

Законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, 7 квітня парламент Молдови ухвалив у другому читанні. Через складність він мав пройти не два, а три читання у парламенті.