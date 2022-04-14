Парламент Молдовы окончательно запретил георгиевскую ленту и символы Z и V

Парламент Молдовы в третьем, окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, в частности, георгиевской ленты, символов Z и V.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Newsmaker.

Законопроект принят 53 депутатами парламентского большинства.

Он предполагает, что Республика Молдова запретит символику и атрибуты, пропагандирующие акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечества. К ним относится черно-оранжевая двухцветная лента, известная как "георгиевская", а также буквы "Z", "V".

Изготовление, продажа, распространение, а также публичное использование этих атрибутов и символов, используемых в поддержку военной агрессии, будут наказываться штрафами в размере от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины – для физических лиц. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 9000 до 18000 леев.

Принятие законопроекта сопровождалось протестами депутатов Блока коммунистов и социалистов (БКС) на территории парламентской трибуны. Лидер коммунистов Молдовы Владимир Воронин назвал инициативу партии "Действие и солидарность" (PAS) "позором".

В ответ депутат (PAS) Совет Мариан сказал, что ему стыдно, что подобная символика попала на танки российской армии, начавшей войну в Украине.

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"Мы не можем терпеть, чтобы символы войны присутствовали в Республике Молдова", – сказал он.

Закон вступит в силу после подписания президентом.

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов заявили, что будут оспаривать закон в Конституционном суде.

Законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, 7 апреля парламент Молдовы принял во втором чтении. Из-за сложности он должен был пройти не два, а три чтения в парламенте.