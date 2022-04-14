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Кулеба розповів про очікування від відносин з Німеччиною після історії з візитом Штайнмаєра

"Європейська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 16:08

Україна очікує від нового німецького уряду провадження нової української політики.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи історію з візитом президента Німеччини до Києва.

Міністр наголосив, що Україна з великою повагою ставиться до Німеччини та її президентства. 

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"Ми не завжди в усьому згодні з німецькою політикою, але ми поважаємо Німеччину як державу, як партнера. Для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави", - зауважив міністр.

Він наполіг, що Україна не зацікавлена у загостренні двосторонніх відносин. 

"Я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. Ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде", - заявив Кулеба.

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За його словами, Україна виступає за відносини, які будуються на взаємній повазі і на створенні нової німецької політики щодо України за нинішніх обставин.

"Таку нову німецьку політику ми очікуємо від нового німецького уряду", - сказав глава МЗС.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Олаф Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти Штайнмаєра, сам поїздку в Україну поки не планує.

Дивіться також інтерв’ю посла України в Німеччині на каналі ЄП "Танки з Німеччини, вступ України в ЄС. Посол Андрій Мельник йде проти правил"

Теми: Кулеба Дмитро
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