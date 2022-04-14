Кулеба рассказал об ожиданиях от отношений с Германией после истории с визитом Штайнмайера

Украина ожидает от нового немецкого правительства проведения новой украинской политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя историю с визитом президента Германии в Киев.

Министр подчеркнул, что Украина с большим уважением относится к Германии и ее президентству.

"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера. Для нас совершенно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства", - заметил министр.

Он отметил, что Украина не заинтересована в обострении двусторонних отношений.

"Я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. Никакого ущерба для украинско-немецких отношений не будет", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и создании новой немецкой политики в отношении Украины при нынешних обстоятельствах.

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"Такой новой политики мы ожидаем от нового немецкого правительства", - сказал глава МИД.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Олаф Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку в Украину пока не планирует.

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